Roberto Navarro cruzó en vivo al diputado macrista Ricardo Buryaile por la suba en las retenciones

Roberto Navarro cruzó en vivo en la radio de El Destape al diputado macrista Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura de Cambiemos y hoy diputado de la UCR. El ex funcionario se refirió a la suba de las retenciones al campo y defendió la rentabilidad del sector al señalar que “filosóficamente, los derechos de exportaciones para mí son malos, son pésimos”.

"Dejen de generar en el campo el enemigo de la Argentina. Porque ustedes tienen una visión equivocada de eso", lanzó Buryaile y Navarro le respondió: "Disculpame, nosotros, el resto de los mortales, pagamos los impuestos que nos cobra el Gobierno y ya está. No tengo la posibilidad de ir y discutir y presionar y cortar las rutas".

En ese contexto, Buryaile le retrucó : "Vos tenés un micrófono y respondés y presionás con un micrófono". El periodista le recordó cómo fue silenciado por el Gobierno de Mauricio Macri: "Ustedes me echaron de la televisión, de la radio, me tuve que crear mi canal de YouTube para hablar".

En otro tramo, en diálogo con El Destape Radio, el dirigente señaló que “los números son mucho peores que en el 2008”. En esa línea comparó la situación con el 2008, cuando se produjo el lock out patronal por las retenciones móviles: “La medida del corte de calle o el corte de ruta tiene que estar terminada en Argentina. Ningún fin justifica los medios. Todos los argentinos tenemos que estar de acuerdo en esto”. Además, indicó que “hoy no hay una postura de agresión desde el Ejecutivo. Hoy no existe eso”.

Asimismo, Buryaile destacó: “Discrepo con el presidente que los autoconvocados no responden a Cambiemos”. Además agregó que “no puedo opinar si está bien o mal que haya protestas pero sí estoy convencido que está mal que haya cortes de ruta”. Por otra parte, señaló: “El kirchnerismo tiene un odio visceral por los productores agropecuarios”.