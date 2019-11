Roberto Baratta pidió que “las causas sean revisadas” pero aclaró: “No queremos ningún indulto”

El ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, habló desde la cárcel de Ezeiza donde se encuentra detenido y pidió que se revisen sus causas para que “se sepa la verdad”.

“Queremos que las causas sean revisadas porque fue un show y un circo para tapar la situación económica. No pretendemos ponernos en el papel de víctima. Queremos que se sepa la verdad. Nosotros no queremos ningún indulto”, planteó severamente el ex funcionario en diálogo con El Destape Radio.

Explicó que “en la causa GNL hubo 2 pericias que demostraron que no hubo sobreprecios. Una en el juzgado de Bonadio y otra en el de Ramos” y subrayó que "a pesar de las pericias que dicen que no hay sobreprecios la Cámara Federal no deja a mí y a De Vido por las dudas procesados".

“La persecución de Stornelli hacia nosotros empezó antes de GNL y Cuadernos, sino con Río Turbio", denunció Baratta.

Asimismo, manifestó que “el informe de la ONU marca la persecución política, mediática y judicial a la que muchos fuimos sometidos” y calificó que “Vivimos la aparición de los cuadernos como parte del show de Stornelli".

En la misma línea, lanzó duras críticas contra el fiscal: “A pesar de que Stornelli estaba recusado por mí en la causa Rio Turbio se puso a direccionar el tema de los cuadernos” y arremetió que “si Stornelli tiene un poco de dignidad que se presente ante la Justicia de Dolores".

"En mi caso, D'Alessio empezó a perseguirme en el 2010", reveló Baratta y especificó que "todo el mundo sabe qué banco le dio la plata a José López y que el tesorero del banco era tesorero de Boca".

"El banco Finansur le entregó a José López un paquete termosellado y eso se sabe a dónde fue", concluyó.