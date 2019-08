Ricardo Darín: "Le mentí a mi madre por el Corralito hasta su muerte"

El actor Ricardo Darín sorprendió en una reciente entrevista al relatar la historia de su madre durante la crisis del 2001, cuando perdió dinero por la medida conocida como "Corralito".

Entrevistados por C5N, el periodista interrogó por el "Corralito" y si había afectado al actor o a su colega Verónica Llinás, quien lo acompaña en la película "La Odisea de los Giles".

"A mí sí me quedó plata en el Corralito", reconoció Llinás, aunque no especificó la suma que perdió ni las consecuencias que tuvo. La sorpresa llegó cuando le tocó el turno de responder a Darín. "A mí no, pero a mi mamá sí", dijo el actor.

Luego, relató una historia familiar. "Mi vieja murió el año pasado, el 13 de septiembre, y le había quedado una parte de todo el dinero de aquella época atrapada. Durante años lo único que quería era recuperar eso".

"En un momento determinado su salud estaba muy deteriorada y ella seguía preocupada por este tema. Preguntaba todo el tiempo y yo decidí mentirle. Para que se tranquilizara le dije que ya lo estábamos por resolver y que había puesto todo en manos de abogados que se estaban ocupando del caso". 'Ay que bueno', fue su respuesta aliviada", explicó Darín.

Metido en el tema de lo que ocurrió en 2001, el actor reflexionó: "El problema es que cuando el que te defrauda es el estado, es una abstracción. Incluso cuando es una institución, ya sea bancaria, es una abstracción. Eso es una gran cosa que han conseguido a través del tiempo, la perversión de la acumulación de riqueza, que ahora los holding por ejemplo no tienen dueño, sino que tienen accionistas. O sea que no tienen la cara visible de nadie".