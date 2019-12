Ricardo Centurión dejó plantado al 'Pollo' Vignolo en Fox Sports Radio y el conductor lo destrozó al aire

Ricardo Centurión hizo estallar de furia a Sebastián Vignolo. El conductor de Fox Sports Radio no dudó en exponer su bronca al aire del programa ya que el jugador "plantó" al 'Pollo' a minutos de salir al aire y le cambió los papeles de la emisión de este viernes. Con mucha ironía y una clara molestia, el periodista hizo un extenso descargo. Su video se difundió rápidamente en las redes sociales.

"Ahora resulta que se ofendió porque dijimos que íbamos a bailar con Ráfaga y lo tomó mal. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Centurión y que tenga mucha suerte, que encuentre un club, que pueda jugar, que lo hace realmente muy bien", expresó Vignolo, y agregó: "Hay muchos equipos que lo quieren y seguramente va a encontrar algún lugarcito".

"Y saludos a su representante, que pobre ya no sabe cómo hacer. Pobre tipo, el representante de Centurión no puede más. Hablé y le dije tranquilo señor, ¿cómo se llama? Tranquilo Junior, no sabe qué hacer, no pasa nada", enfatizó el 'Pollo', quien también acumuló bronca porque el jugador le dio una entrevista a ESPN antes de decidir su faltazo al programa radial.

"Se calentó porque dijimos que íbamos a bailar Ráfaga, debe haber sido lo menos fuerte del año. Yo creo que hasta Bergoglio diría 'buenísimo bailamos con Ráfaga', increíble. Pensá que estuvo Messi acá sentado, mamita. Qué pibe, Dios mío, cuento hasta 10 porque sabés dónde lo quiero mandar...", sentenció el periodista deportivo.