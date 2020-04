Ricardo Alfonsín destrozó a los radicales PRO y lanzó una llamativa frase sobre el peronismo

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que la Unión Cívica Radical tiene "muchas más coincidencias con las ideas del peronismo que con las del PRO" y denunció que "algunos dirigentes quieren convertir al partido en una fuerza de derecha".

En declaraciones a la agencia de noticias NA, el ex diputado sostuvo que apuntó que la Unión Cívica Radical "no es un cuartel" y cuestionó el silencio del presidente del partido, Alfredo Cornejo, en medio del avance de la pandemia del coronavirus. "La actitud de los gobernadores radicales es la más consecuente con la UCR, no sólo porque la UCR valora mucho los consensos, sino porque desde el punto de vista ideológico lo que se está haciendo es lo que hubiera hecho el partido. Sé que hay algunos que no se han expresado, entre otros el presidente del partido", señaló.

Y enfatizó: "La UCR no es un cuartel, no es únicamente el presidente del partido el que puede opinar. Pueden opinar todos los dirigentes y pueden opinar incluso contradiciendo al presidente del partido. ¿Quién puede dudar que lo que hicimos durante los últimos cuatro años poco tiene que ver con lo que la UCR es desde el punto de vista de su diario?".

Sobre la actuación del presidente Alberto Fernández para combatir al COVID-19, Alfonsín subrayó que "puso en suspenso la grieta". "Espero que esto sea el fin de la grieta para poder encarar hacia adelante los serios problemas que vamos a tener", afirmó.

Al tiempo que criticó: "Veo que hay actitudes distintas en el PRO. Hay algunos que perseveran en los errores cometidos en los últimos cuatro años. Si recuperamos el diálogo como método fundamental vamos a poder hacer cambios que la mayoría de los argentinos reclaman".

Para el dirigente radical "el Gobierno actúo bien" durante el brote de coronavirus y, desde el punto de vista sanitario, las decisiones "fueron correctas y los resultados lo demuestran". "Desde el punto de vista económico también. Los países que optaron por priorizar la economía encabezan el ranking de contagiados y de fallecidos y sus economías son igualmente un desastre", valoró.

En tanto que sostuvo que "está claro" que los problemas económicos que deberá afrontar Alberto "son los heredados, pero agravados por la pandemia". Y aseveró: "Desde el punto de vista del manejo de la economía, el radicalismo se parece mucho más al peronismo que al PRO. Desde el punto de vista de los intereses que representamos, nos parecemos mucho más al peronismo que al PRO".

"De acá en adelante, la UCR debe acompañar las cosas que están bien y discutir respecto de los instrumentos para llevar a cabo esas cosas", concluyó.

