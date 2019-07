Rial volvió de sus vacaciones y en Intrusos confesó: "No me gusta Brasil"

El conductor Jorge Rial volvió de sus vacaciones en Brasil y asguro que lo que "más" le gustó "fue la vuelta".

En su regreso a Intrusos, el pasado martes, Rial sostuvo que lo que más le gustó de su viaje con su esposa Romina Pereiro y las hijas de ambos fue " cuando dijeron 'está por embarcar el vuelo de Aerolíneas Argentinas'".

"Estoy de nuevo en Argentina después de mi paso por Brasil, que me encantó. ¡La vuelta!", ironizó también. Y completó: "Bueno, no importa. No quiero hablar de eso. A los que les gusta Brasil, les gusta. A mí no me gusta y ya está. Pero todo muy lindo, todo bien".

LEA MÁS La nueva "investigación" de Nicolás Wiñazki: cuánto mide Peppa Pig

Más tarde, en declaraciones a La Nación, Pereiro aclaró el motivo de las quejas de Rial. "Como fuimos a un lugar que era solamente para hacer playa y pile, entonces fue medio un garrón. Pero la pasamos bien igual porque pudimos desconectar un poco", sostuvo.