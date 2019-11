En una profunda charla con Dady Brieva, conductor de "Es con Dady", el nuevo ciclo de El Destape, el periodista Jorge Rial dejó fuertes definiciones sobre la actitud de los medios de comunicación durante el macrismo y aseguró que es necesario "hacer una revisión del periodismo en estos cuatro años".

"Hubo una protección a este Gobierno que no la tuvo nadie. Por convicción, por sobres, por pauta, por lo que vos quieras", disparó el presentador de Intrusos y director del portal Big Bang News.

Para Rial, los grandes medios "estuvieron todo el tiempo con un eje monotemático: la corrupción, la corrupción, la corrupción" cuando quienes deben juzgar la corrupción deben ser los jueces y no los periodistas, que en todo caso pueden hacer las denuncias cuando corresponde. "Hubo presiones sobre la Justicia enormes, presiones sobre el periodismo enormes, del propio periodismo", agregó Rial durante el diálogo con Dady.

"A mí no me gustó. Me decepcionó mucho el periodismo en estos cuatros años", insistió el conductor, quien también detalló que fue víctima de operaciones políticas por parte del Grupo Clarín, en particular de su periodista de TN, Nicolás Wiñazki, quien intentó involucrarlo con el empresario Lázaro Báez sin contar con ninguna prueba que lo respalde.

Además, el conductor de Intrusos señaló que los periodistas Jorge Lanata y Julio Blanck inventaron las dos palabras "más jodidas": "la grieta" y el "periodismo de guerra". "El periodismo inventó la grieta y nos terminó comiendo a nosotros", completó.

En ese contexto, Rial rescató "mucho" experiencias periodísticas diferentes como la de El Destape y también reivindicó a los trabajadores de C5N y de la agencia de noticias estatal Télam, quienes resistieron el intento del macrismo por desguazarla.