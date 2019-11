Reapareció Hernán Brienza y se cruzó cara a cara con Pablo Avelluto

Después de cuatro años, reapareció Hernán Brienza en TN y se cruzó en vivo con Pablo Avelluto. Ambos debatieron sobre le rol del periodismo en el plano político y el Secretario se negó a reconocer que medios oficialistas respaldaron al Gobierno de Mauricio Macri.

El historiador fue invitado junto al Secretario de Cultura a debatir respecto al escenario político post elecciones. Allí, comenzó un diálogo sobre los medios y cuál fue el control que se propició desde el Estado en estos últimos cuatro años y comenzaron los chispazos.

Luego de que el funcionario aclarara que en los medios públicos hubo lugar suficiente para participantes de todos los espectros ideológicos, Brienza le recordó los despidos de Télam y el desguace del sector que generó el marismo, con Hernán Lombardi a la cabeza.

"El problema que tiene el kirchnerismo y que ha tenido el peronismo a lo largo de su historia, es que sus credenciales en cuanto a libertad de expresión no son muy buenas. Han estatizado medios, han expropiado medios en otro momento, que han utilizado medios públicos de una manera. Vos podés no haber conseguido trabajo en estos años, pero la cantidad de periodistas no oficialistas que han tenido trabajo en los medios públicos estos años es muy grande, tan grande que incluso sectores afines al Gobierno nos han acusado a Hernán Lombardi y a mí de ser hasta excesivamente plurales, como si algo así pudiera existir", señaló Avelluto.

A partir de eso, comenzó el debate centrado en la existencia del periodismo profesional o no y Brienza fue tajante en su posición: "No existe y vos sabés de qué te hablo". "Yo tengo 20 años de periodismo y sé cómo hacerte quedar bien o hacerte quedar mal con una nota. Durante el macrismo no hubo voces opositoras", aseguró y aclaró: "jamás los periodistas que habíamos trabajado en Radio Nacional hasta el 31 de diciembre de 2015 fuimos convocados no a trabajar, ni siquiera a aparecer. Incluso echaron gente que pertenecía a partidos que no eran los del Gobierno. Hay que pensar en serio la comunicación y eso va más allá de los partidos políticos".

En la misma línea, profundizó: "Por eso hay empresarios periodísticos que están presos por determinadas cuestiones y hay otros empresarios periodísticos que por las mismas cuestiones no fueron presos. Y hay denuncias penales contra periodistas opositores y que no haya habido ninguna denuncia penal contra periodistas oficialistas, y esas denuncias contra periodistas opositores las hicieron abogados ligados al PRO".

"Cuando vos decís periodista opositor, periodista oficialista, entonces no son periodistas", intentó explicar Avelluto, a lo que Brienza replicó: "hice periodismo durante 20 años, trabajé en casi todos los medios y sé cómo se maneja la información desde los medios empresariales y también desde los medios públicos. Y debatamos que hacen los periodistas, todos los periodistas".

"El periodismo sería profesional si el método fuera científico, pero la verdad no es científica", contestó el escritor.

Cuando Avelluto citó a The New York Times como ejemplo de periodismo "objetivo", la respuesta de Brienza fue aún más ácida: "¡Pero por favor! Si sabemos que el New York Times está vinculado al partido demócrata".