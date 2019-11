Ramón Díaz se postuló para reemplazar a Marcelo Gallardo cuando se vaya de River

Ramón Díaz se marchó de River en el año 2014, y luego fue Marcelo Gallardo quien tomó las riendas de un plantel que ganó infinidad de títulos internacionales. Ahora, ante los rumores de una posible partida del 'Muñeco' a fin de año, el riojano se postuló para ser su reemplazante. En diálogo con Fox Sports, uno de los máximos ídolos del club de Núñez expresó cuál es su postura.

"CÓMO ME VA A ASUSTAR AGARRAR A RIVER"#FOXRadio | Ramón Díaz no se achicó ante la pregunta del @PolloVignolo sobre un posible regreso si Marcelo Gallardo deja el Millonario. pic.twitter.com/g5YYrR4N6a — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 19, 2019

"No sé si es un fierro caliente, me parece que cuando un equipo está armado, todo resulta más fácil. Si se va Gallardo, ¿cómo me va a asustar? Sería un lindo proyecto. Pelear, siempre pelear", enfatizó Ramón, quien decidió irse de forma sorpresiva, luego de ganar el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2013/14.

De todos modos, Díaz reconoció que fue superado ampliamente por Gallardo y desea que el DT continúe por mucho tiempo más en la institución: "Estamos muy felices porque después de nuestra etapa continuaron los éxitos. Ya conocía el club y cómo hay que manejarse. Pienso que también tenía un equipo súper competitivo. Gallardo transformó River, es increíble lo que pudo generar en el equipo. Y por eso está obteniendo los resultados que todos quieren".