Quién es Gabriela Torres, la nueva secretaria de la Sedronar

Uno de los organismos más importantes en las nuevas políticas sobre adicciones y drogas ya tiene designado a su referente. Se trata del Sedronar. Allí fue nombrada Gabriela Torres como su nueva titular.

Fue designada a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) a través del decreto 51/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Torres declaró, a través de un comunicado de prensa, que “es tiempo de que el Estado y la Sedronar como parte de un proyecto de país asuman el rol de cuidar a toda la población con estrategias diferenciadas priorizando, como dice el Presidente, a las y los jóvenes de barrios vulnerables”. Y agregó que lo harán “con sentido federal, junto a organizaciones sociales, eclesiales, sindicatos, universidades y organizaciones no gubernamentales”.

Por último, destacó entre los desafíos que tendrá por delante “poner en agenda la problemática del alcohol a fin de desalentar el consumo, involucrar a los jóvenes y sobre todo a los adultos en la construcción de estrategias de cuidado”.

En su currículum se destaca que Torres es licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Gestión y Planificación Estratégica. Entre 2010 y 2012 fue subsecretaria de Adicciones en la Provincia de Buenos Aires y luego se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Educación y Prevención en Adicciones en el Ministerio de Educación de la Nación hasta 2015. Estuvo a cargo del diseño y coordinación del Programa Vale Ciudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su última tarea fue ser coordinadora de la Red de Casas en la Mesa de Organizaciones Sociales y Eclesiales para el Programa de Escuela de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). La Sedronar es el órgano rector a nivel nacional encargado del diseño, coordinación e implementación de las políticas públicas orientadas a la reducción de la demanda en materia de drogas a través de un abordaje integral y desde un enfoque de respeto de los derechos humanos.

Torres llega a este lugar en medio de la propuesta de la legalización de las drogas, en un debate que lanzó este nuevo Gobierno. Al respecto ya hubo un contrapunto entre la ministra de Seguridad de la Nación y su par de la Provincia.

Sabina Fréderic afirmó que "hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis", y anunció que, a partir de enero del año próximo, convocará a organizaciones para "pensar un modelo argentino". "Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate".

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, había planteado que hay que estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas.

Pero Frederic no acordó aclaró: "Drogas blandas. Drogas duras, no. Eso no es lo que estamos proponiendo. No estoy en desacuerdo con Berni sobre la legalización, pero hay que empezar con las drogas blandas, y después ver de ampliarlo a otras. Argentina no es un país que esté preparado para despenalizar las drogas duras", planteó la funcionaria de Seguridad a nivel nacional.