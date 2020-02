Quejas y reproches: los cruces de Jorge Rial con América y Mónica Gutiérrez

El periodista Jorge Rial tuvo un año intenso, cargado de intercambios y cruces con el canal América, donde conduce Intrusos hace 20 años, y con su colega Mónica Gutiérrez, que dejó la señal televisiva para mudarse a Canal 13 con un proyecto que fracasó en un mes.

En mayo, Rial descargó duramente contra Aptra, cuyo presidente es Luis Ventura, y las autoridades del Canal América: “Sé que están haciendo personal el enfrentamiento con Aptra. Por lo menos es lo que me llega, versiones, cosas agitadas desde adentro de este canal además. Quiero decirlo, agitadas desde adentro de este canal".

El periodista agregó que "no dan ganas de quedarse en un programa hostil" sino que prefiere "quedarse en casa" y se preguntó: "¿Para qué voy a ir a un lugar donde me maltratan y hablan de mi?". Por eso, remarcó que hay lugares donde lo "tratan mejor" que en América y resaltó que vive "hace 20 años de un programa" que conduce e inventó él.

Las peleas continuaron cuando el canal decidió hacer una nota sobre su hija Morena y la relación con el padre de su hijo. En ese momento estaban separados pero ahora volvieron a estar juntos. ''Después de ver a mi hija en el programa de Iúdica, no la estaba pasando bien, yo trato de no hablar de esos temas por respeto a mi hija y a mi nieto, y por respeto a las miles y miles de mujeres porque pasan por esa situación’’, empezó a explicar.

Por eso, pidió: "Tengan un poquito de consideración hacia un compañero, no es fácil ver a mi hija como la vi hoy. Casi todos los colegas me llaman para preguntarme, no fue este el caso, y ahora me obligan a mí a hacer algo que no quería, a contarlo públicamente".

Los "palos" al canal continuaron. En diciembre, tras reemplazar a Luis Novaresio en el programa Debo Decir, confesó que le llegaron muchos mensajes diciéndole que ese es el formato televisivo que mejor encaja para él y contestó: "Hablen con la gente del canal, nunca me dieron una oportunidad de hacer una cosa así. Nunca, eh".

Rial también apuntó contra Mónica Gutiérrez, la conductora del noticiero de A24 que dejó ese lugar para mudarse a Canal 13 para hacer Crónicas de la Tarde, un programa dedicado a difundir casos policiales y acrecentar el temor a la inseguridad. El proyecto fracasó y estuvo al aire apenas un mes.

Cuando se conoció la noticia del fin del ciclo, Rial había anunciado la posibilidad de armar un documental por los 20 años de Intrusos. La cuenta Te lo resumo así nomás, que hace una recapitulación de films y series en pocos minutos, pidió jugar para ver quiénes podrían ser los protagonistas y el periodista tomó la posta y dijo que el film podría tener éxito "en medio de tantos programas que aguantan apenas un mes".

Un mes antes, frente a varios cruces que tuvieron en redes sociales, Gutiérrez lanzó en entrevista con Ciudad Magazine: "Yo no me cargo a mis compañeros en la pantalla, menos a los compañeros del canal. Trato de dirimir las cuestiones en otro espacio". ¿Seguirán las polémicas?