Sergio 'Maravilla' Martínez confirmó su regreso al boxeo profesional, el mismo se llevará a cabo el día 6 de junio y será en Madrid (sin rival confirmado). La última pelea oficial del argentino fue en junio de 2014, cuando cayó sin atenuantes frente a Miguel Coto. En esa ocasión, decidió abandonar el combate luego del noveno round. Desde entonces, la vida del pugilista estuvo muy alejada del deporte: ¿qué hizo en su retiro?

Abocado principalmente a la actuación y a la comedia, 'Maravilla' supo realizar diferentes shows de stand up y hasta se dio el lujo de integrar una película. La misma fue Pistolero, una producción dirigida por Nicolás Galvagno y que contó con la participación de los actores Juan Palomino y Diego Cremonesi, entre otros.

Su personaje fue el de Claudio Mendoza, hermano de un ladrón al que ayuda para lograr sus crímenes. "No parezco yo, ¿no? Algunos me dicen que es difícil reconocerme. Es que para hacer mi personaje tuve que subir de peso, me dejé la barba...", manifestó Martínez, quien aumentó 23 kilos y llegó a los 100 para lograr interpretar este papel.

En cuanto al stand up se refiere, 'Maravilla' supo llevar adelante espectáculos sobre las tablas de los teatros y hasta apareció en la pantalla chica brindando monólogos. Ahora, es momento de volver al ring. En donde supo hacerse su nombre, y en el lugar donde intentará probar que todavía está apto para las grandes contiendas. Sí, aún a punto de cumplir 45 años este 21 de febrero.