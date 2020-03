Por sus declaraciones, vecinos de Aníbal Pachano están dispuestos a denunciarlo por no cumplir la cuarentena

El coreógrafo Aníbal Pachano recibió cientos de críticas por su actitud irresponsable y por su decisión de no cumplir con la cuarentena, ya que, volvió de Chile uno de los países declarados “peligrosos” para Argentina por los casos que presenta de coronavirus.

Ante esta actitud que pone en riesgo a la población, en el barrio porteño de Almagro, donde vive el mediático, están evaluando seriamente denunciarlo a la Dirección de Migraciones.

Según pudo saber El Destape, son varios que repudian la decisión de Pachano de no aislarse preventivamente ya que pone en riesgo a los demás. También, cabe resaltar, que el ex jurado de Bailando por un Sueño tiene VIH y es un paciente de riesgo.



Ante la entrada de viajeros que llegan de países de riesgo, la Dirección de Migraciones recibió cientos de denuncias sobre personas que no cumplen la cuarentena obligatoria de 14 días. La mayoría de las llamadas fueron recepcionadas por el 107 y el 147.