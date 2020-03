Polémica en el Bar: Gastón Recondo rompió en llanto por el aislamiento del coronavirus y le hizo un reclamo a Tinelli

El periodista Gastón Recondo rompió en llanto en medio de Polémica en el Bar y se mostró emocionado con la situación de aislamiento que viven muchos abuelos. Además le hizo un reclamo a Marcelo Tinelli por viajar a Esquel, en Chubut, en medio de la cuarentena.

Todo comenzó cuando todos los integrantes del programa de América TV se conmovieron al escuchar los audios que se enviaron un nieto y su abuelo debido a que no pueden verse. Recondo no pudo aguantar las lágrimas y explotó con críticas para quienes se fueron a la Costa Atlántica, hecho que generó mucha indignación en los argentinos.

"Es una cagada, es muy difícil. Somos muchos los que estamos haciendo esto a conciencia porque tenemos seres muy queridos que la están pasando mal. Yo a mi papá no lo puedo ir a ver, tiene cinco nietos que no lo pueden ir a ver. Y yo veo a estos hijos de puta que quieren entrar a Pinamar a tomarse el fin de semana largo...", apuntó.

Y enseguida se dirigió a Marcelo Tinelli, quien durante el jueves viajó a Esquel para pasar allí el aislamiento obligatorio. "Por ahí se me va a enojar. Loco, no te podés ir a Esquel, vos sos una figura pública, no te podés ir a Esquel. Y si te fuiste ahora quedate ahí en cuarentena y ahí te banco yo, ahora si el martes volvés no te banco. Mientras vos te tomaste el fin de semana largo, mis hijos no pueden ver a su abuelo porque nosotros somos responsables y conscientes", cuestionó.

El conductor de Estudio Fútbol remarcó que es "un momento de verdadero sacrificio" y que lo debemos hacer "todos por igual" porque "si no perdemos todos". "Si tenés la suficiente instrucción para poder comprarte un buen auto, seguramente te fue bien en la vida, significa que estás educado ¿no sabés leer? ¿No entendés que no podés ir a donde no vivís? Hay gente que no sabe cómo va a comer pasado mañana si cierran todo", disparó.

Entre lágrimas, señaló que "hay abuelos que están solos y no pueden ver a sus hijos y sus nietos". "¿Sabés lo que es estar solo con más de 70 años sabiendo que tenés una enfermedad que te aqueja y que te avanza, que no la podés frenar y que ni siquiera podés recibir el abrazo de las personas a las que vos criaste", criticó. Y sentenció: "¿Podés pensar un poco en los demás? Porque si vos no pensás en los demás nos cagás a todos".