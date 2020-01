Piden el procesamiento del exfuncionario de Cambiemos que amenazó a quienes colocaron carteles de Axel Kicillof

Durante la campaña electoral del año pasado, el exfuncionario de Cambiemos en el Senasa, Carlos Martín Montoya, amenazó con dispararle a quienes colocaran carteles con la foto de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, por entonces candidatos, a lo largo de la Ruta 5 en La Pampa. Ahora, su situación judicial empeoró ya que el Fiscal Federal Leonel Gómez Barbella pidió que se lo procese por los delitos de incitación a la violencia, generar temor público y realizar amenazas.

Puntualmente, según pudo saber El Destape de fuentes con acceso a la causa, en el escrito aseguraron que el hecho de que haya borrado el video con amenazas, publicado en Facebook, o que Montoya haya manifestado que fue un "error" producto de la "bronca" no funcionan como atenuante para los delitos de los que se lo acusa.

El 18 de diciembre, Montoya brindó su declaración indagatoria ante el juez macrista Juan Baric. Frente a las acusaciones, intentó justificarse al asegurar que recibió quejas de varios productores por amenazas: "Si no los dejaban poner carteles les cortaban los silo bolsas o tomarían alguna otra acción" contra ellos. Según su relato, al mirar de qué carteles se trataba, sólo vio los del Frente de Todos.

Lejos de buscar una solución pacífica, publicó su amenaza en Facebook para, según su explicación, que sólo lo vieran sus amigos: "Lo hice como productor agropecuario, no como funcionario", se defendió. De hecho, describió que grabó el video "en un acto de bronca, de calentura".

En el video, el director regional Buenos Aires - La Pampa del Senasa aseguró el 19 de septiembre: "Con gran dolor y bronca he visto que por toda la ruta 5 de la provincia de Buenos Aires, hasta 9 de Julio, hay muchísimos carteles de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, más de 40 diría. No he visto un sólo cartel de María Eugenia Vidal".

Ante esta bronca, el hombre, quien se desempeñó en el Senasa, agregó: "A mi, si me quieren poner un cartel enfrente del campo, si los veo los cago a tiros, y si veo el cartel colgado, dura menos que un pedo en una canasta. Lo hago mierda".

Sus argumentos no alcanzaron para convencer a la fiscalía que aseguró, en su escrito del 20 de enero, que el cuadro de cargos no se vio modificado por la "supuesta amenaza que podrían haber sufrido 'varios productores'", denunciada por Montoya, porque "no surge prueba alguna de que ello haya sucedido" pero, aunque haya tenido lugar, "no justifica de modo alguno el proceder de Montoya".

Desde el Ministerio Público citaron que estas declaraciones no deben "tomarse a la ligera" porque son "expresiones de funcionarios públicos que directa o indirectamente puedan incitar a la violencia, en perjuicio de las personas a las que aluden, de terceros e incluso de sí mismos".

El pedido de procesamiento llegó después de que la Cámara Federal de Bahía Blanca hiciera lugar a un pedido del Fiscal Federal, Leonel Gómez Barbella, contra el sobreseimiento del exfuncionario dictado por el juez federal de Santa Rosa, el macrista Juan Baric. El fallo data del 21 de noviembre, donde también se resolvió devolver las actuaciones al juzgado de origen para seguir con el proceso.