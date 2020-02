Picante cruce entre Ángel de Brito y Jorge Rial por Iliana Calabró

Hace tiempo que las diferencias entre Jorge Rial y Ángel de Brito se conocen en el ambiente, pero ahora tomaron dimensión pública. El conductor de Intrusos se animó a criticar al de Los Ángeles de la Mañana durante su programa y lo acusó de no hacer periodismo. El comentario trascendió y comenzó una guerra entre ambos.

El viernes pasado, Rial dialogó con Iliana Calabró acerca de las diferencias que tiene con su hermana, Marina, aunque ambas trabajen en los medios de comunicación. "La que sigue la saga de los Calabró pura es Iliana por ser actriz. La que sigue y que mantiene viva la llama del arte es ella", señaló Rial con respecto a la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Sin embargo, Daniel Ambrosino interrumpió y recordó que Iliana fue partícipe de LAM entre 2018 y 2019. "La que se metió en el terreno periodístico fue Iliana que fue 'angelita'", lanzó el integrante de Intrusos.

Pero Rial lo frenó y emitió una categórica opinión: "Eso no es hacer periodismo, eso es otra cosa, el periodismo es otra cosa. Si vos decís que por sentarte en una silla... no".

Entonces, el periodista recogió el guante y le respondió: "¿Qué pasó con Iliana Calabró y con Rial que estuvieron hablando de nosotros? Que las 'angelitas' no hacen periodismo". "Rial estuvo de invitado en el programa de Marcelo Polino, que es el reemplazo de Adrián Pallares. ¿Cómo es? Me perdí ya", sostuvo con ironía.

Además, aprovechó y opinó sobre el presente de Intrusos y apuntó contra Rial: "Se fue de vacaciones dos meses, ¿y pasa todos los días por el estudio a saludar? ¿Por qué no disfruta de las vacaciones, de la mujer, de las niñas? Entra un segundo y es para bardearnos a nosotros".

"Dijo que las 'angelitas' no hacen periodismo. Ellos están tres horas con Lorena Liggi y Adriana Aguirre, déjame de joder. No le importa a nadie. ¿Por qué se meten con nosotros? No lo entendí, que hagan un programa bueno. ¿Por qué no se ocupa de sus ‘intrusitos’? ¿Qué le pasa a Rial? Si fue un tiro por elevación, le vamos a devolver misiles”, finalizó durísimo.