Pepe Cibrián reveló que le mintió a Infobae en una entrevista y sorprendió a Rodrigo Lussich

Hace un par de semanas se conoció la noticia de que Pepe Cibrián tenía un hijo adoptivo que convivía con él. Esta declaración sorprendió al mundo del espectáculo y Cibrián cobró relevancia mediática de forma rápida. Ahora, en el programa Confrontados (Canal 9) el actor se desdijo y contó otra historia: Confesó que mintió porque le había parecido divertido.

En una charla con el periodista Rodrigo Lussich, Cibrian habló acerca de la soledad, sus parejas y su incursión en Tinder. El actor y director teatral aseguró que hace un tiempo que no está en pareja, pero que volvería a convivir, pero con cuartos separados. Y apropósito de la convivencia comentó que desde hace unos meses vivía con un muchacho al que adoptó: ''Tengo un hijo adoptivo, Luis, con quien convivo. Es un hijo, literalmente. No es gay. Tenemos una comunicación y un amor de una amplitud maravillosa’’.

En ese entonces, el artista comentó que Luis (su aparente hijo adoptivo) había aparecido en su vida tras la separación de su última pareja, Santiago: ''Fui a dar un seminario en Mendoza, y estaba entre muchos un chico que se llama Luis. Realmente guapísimo. Pero... por mamá: no lo miré más que con ojos de que algo tenía esta persona. Tan talentoso me pareció, tan tierno. Entonces lo invité inmediatamente a él y a otra chica a un seminario a los dos días en San Luis. Fuimos, y ahí lo senté, le dije: Mira Luis, no nos conocemos, yo soy gay, yo sé que vos no sos gay, yo te puedo estar mintiendo de cabo a rabo, pero te quiero proponer algo. A mí me pasa esto, esto y esto en la vida, te propongo que probemos una semana en Buenos Aires, te invito, en mi casa. Si vemos que tenemos una buena convivencia me comprometo a darte toda la plataforma de clases, de preparación, de entrenamiento, todo. Y yo necesito compañía, no quiero estar solo".

"Y hace un año y medio ya que convivimos. Es el ser más mágico, más compañero. Muy mujeriego: yo le hago todos los enganches. Tiene su suite, tiene su cosa, él viene con quien le da la gana’’, había declarado.

Resulta que esta historia no era más que una mentira. Y eligió el programa de Lussich para confirmarlo: ''Eso es una mentira, estaba en un reportaje que se me ocurrió''. El periodista, visiblemente confundido, quiso indagar un poco más sobre el asunto y Pepe afirmó: ''Me pareció divertido decir eso, si lo hubiese hecho como no lo iba a contar si yo cuento todo’’.