Pepe Cibrián defendió a Alberto Fernández y definió a Cristina Kirchner como la "madre de la República"

El director teatral Pepe Cibrián opinó sobre las estrictas medidas que tomó el presidente, Alberto Fernández, frente a la pandemia del coronavirus y valoró su actitud frente a este momento crítico. Además, criticó la postura del ex mandatario Mauricio Macri, quien cuestionó las decisiones económicas del gobierno, y ponderó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como "la gran madre de la República".

"Yo lo voté a este hombre (por Alberto Fernández). No soy kirchnerista, no soy peronista, no soy nada ya… Voté a todos los que estuvieron en algún momento de presidentes y luego no quería que ninguno de ellos que fuera presidente. Lo voté a Menem, la voté a Cristina, lo voté a Macri. Que Macri pregunte hoy o le diga al Presidente: 'Ocúpese de la economía', dejame de joder", aseguró, en una extensa entrevista para Teleshow.

Asimismo, el mediático se mostró molesto con la actitud del ex mandatario y disparó: "Ocúpense de lo que se está ocupando Fernández, que es de la vida de la gente. ¡Qué coño importa hoy la economía!, si se está hundiendo el Titanic. Si estamos en una situación mundial donde lo que tenemos que hacer es salir vivos para justamente retomar la economía mundial. Si no hay gente, ¿qué economía vamos a tener?, al margen de la humanidad".

En ese sentido, valoró las decisiones de gobierno que tomó Fernández y consideró que "está demostrando una actitud muy coherente con una gran autoridad, nada de histeria, nada de pánico". Destacó, además, que se ha "logrado mágicamente, y ojalá después siga una unidad política. Ha estado dado todo el apoyo, todo el cuadro político del país. Eso es muy mágico".

Acto seguido, Cibrian resaltó el rol de Cristina Kirchner y enfatizó: ""No quiero ser derrotista, tenemos un pueblo maravilloso, un gobierno de este hombre que es maravilloso, una mujer como Cristina, que yo no soy kirchnerista, pero que se ha mantenido en silencio. Indudablemente no ha afectado a la autoridad del Presidente. Maravillosa me parece. Me congratulo con ella. Dejar su ego como gran madre de la República".