Paul McCartney y Netflix trabajan en una película de animación

Netlix se asoció con el ex integrante de The Beatles Paul McCartney para realizar High in the clouds (Allá arriba en las nubes), una película animada basada en la novela de aventuras para niños del mismo título, de su autoría junto a Philip Ardagh y con ilustraciones de Geoff Dunbar. “Estamos encantados de asociarnos con Netflix”, anunció McCartney, ganador de 18 premios Grammy y un Oscar.

Según información del portal especializado en cine y series Deadline, Timothy Reckart- nominado al Oscar por su cortometraje animado de 2012 Head Over Heels, y director de la película The Star (2017)- dirigirá High In The Clouds a partir de un guion escrito por Jon Croker (que guionó entre otras cosas las aclamadas aventuras del osito Paddington).

"Siempre me han encantado las cintas animadas y este es un proyecto apasionado enormemente importante para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea", declaró Sir Paul McCartney, que además de producir creó parte del soundtrack del largometraje.

High in the Clouds cuenta la historia de una ardilla adolescente imaginaria, llamada Wirral, que de pronto se rodea de una pandilla de jóvenes rebeldes que viven en lo alto de las nubes y rivalizará con el búho Gretsch, el líder de la banda “que trata de robar la voz a todo aquel que pueda eclipsarlo”. Aún no hay fecha de estreno.