Patricia Bullrich: "Que haya más consumo no quiere decir que haya más cocaína"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó negar rotundamente el aumento en el mercado de la cocaína en los últimos cuatro años y quedó expuesta al asegurar que "el aumento de consumo" no quiere decir que también haya crecido su presencia en el país.

MÁS INFO El Sedronar reconoce que aumentó el acceso a las drogas

"El problema de cuales son las salidas que tienen las sociedad para que los jóvenes salgan de esa realidad es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero eso no quiere decir que haya más cocaína. Hoy, en Argentina, hay menos cocaína", explicó la funcionaria, entrevistada por el periodista Facundo Pastor.

📺🗯🤨 Patricia Bullrich: "El crecimiento en el consumo de cocaína no quiere decir que haya más cocaína". pic.twitter.com/iyP1PCXTyC — Salieri de Nik (@Herezeq) October 8, 2019

Ante la insistencia del periodista, que le citó datos de Sedronar que confirman el aumento de la droga en Argentina, la ministra concluyó que "el mercado de la cocaína no crece año tras año. El consumo aumenta año tras año, pero eso no quiere decir que hay más cocaína, que más gente quiere consumir no quiere decir que hay más cocaína".

Por su parte, el periodista la arrinconó: "No que quiera consumir, si hay gente que consume, el mercado cada vez es más grande".