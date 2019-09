Patricia Bullrich aseguró que las protestas sociales son un invento del Frente de Todos

Después de las masivas movilizaciones en el centro porteño en reclamo por la declaración de Emergencia Alimentaria, Patricia Bullrich aseguró que es una maniobra armada por el Frente de Todos.

Más allá de las cifras del INDEC que marcan el crecimiento de la pobreza, con una crisis económica que incluye recesión, inflación y aumento del dólar, la ministra de Seguridad de la Nación, le echó la culpa a la oposición por las protestas sociales.

"Lo que le quiero advertir a la sociedad es que no es que nosotros seamos blandos, sino que no somos estúpidos", explicó.

Y en ese sentido, profundizó: "No vamos a dejar que en una situación en la que estamos calmando el dólar, nos quieran generar una situación de crisis".

"¿Quién quiere ser el que acepte entrar en una provocación que nos están montando?", se preguntó.

Consultada por la drástica caída del poder adquisitivo y la crisis social, sostuvo: "Protestan desde el primer día que empezó, yo te puedo leer todas las medidas que se han tomado y hay diálogo permanente con todas las organizaciones sociales".

"En la Ciudad de Buenos Aires son los mismos grupos que van siempre y que perfectamente pueden tener un diálogo por teléfono o ir al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros en este momento estamos cuidando al país para que no tenga una crisis financiera, bancaria y que no tenga una provocación social y tenga tranquilidad política", remarcó.

Y continuó: "Yo tengo una idea: creo en el orden, pero no soy estúpida, a mi no me van a agarrar. En una situación en la que hay sectores que quieren que este Gobierno pise el palito de una provocación".

"Todos estos movimientos que están en la calle son parte del Frente de Todos. Si el Frente de Todos porque logramos estabilidad en el dólar larga la pata social...", apuntó.