Para Eduardo Duhalde, "se puede lograr una quita" de la deuda con el FMI

Luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández, el ex mandatario Eduardo Duhalde, analizó la negociación por la deuda y se mostró optimista para llegar a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Seguramente que se puede lograr una quita del FMI, los usureros siempre quieren cobrar y siempre están apretando”, remarcó el dirigente peronista.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el ex mandatario explicó su propuesta sobre el precio de los alimentos: “Estuve reunido con el presidente Alberto Fernández para hablar del tema, hay que intentar que los alimentos se vendan por peso o a granel. Le llevé la propuesta al presidente y voy a viajar por mi cuenta a Europa a ver cómo funciona” y “Intenté trabajar con Macri el tema del precio de los alimentos pero no se pudo”.

Asimismo, remarcó sobre las nuevas autoridades del Partido Justicialista: “Me han hablado dirigentes para que presida el PJ pero estoy en otras cosas y quiero abocarme a eso”. Y sobre el panorama en Juntos por el Cambio, consideró que "no se puede saber qué va a hacer Macri" y distinguió entre la UCR, a la que calificó como "un partido estructurado", mientras que el PRO sería "un ave de paso”. “Macri no la va a tener fácil ni siquiera adentro del PRO”, pronosticó.