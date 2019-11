Para Alberto Fernández, "Lacalle Pou no es ni Mauricio Macri, ni Sebastián Piñera ni Jair Bolsonaro"

El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, habló sobre la situación en América Latina, con crisis en todos los países, con golpes de Estado y violaciones a los derechos Humanos. En diálogo con Radio Colonia, Alberto aseguró: "En América Latina no es cierto que estamos encerrados en un mundo de derechas", dijo sobre los gobiernos de la región.

Destacó la elección en Uruguay y si bien no triunfó el candidato que apoyó, Daniel Martínez del Frente Amplio, el líder del Frente de Todos afirmó: "No todos son lo mismo, Luis Lacalle Pou no es Mauricio Macri, no es Sebastián Piñera ni Jair Bolsonaro".

"América Latina está conmocionada porque los que gobiernan va a contramano con lo que la gente necesita", dijo en el programa que conduce en esa radio Roberto Caballero.

Sobre la crisis en Chile, reveló Alberto: "Cuando me hablaban del milagro chileno, yo decía que el único milagro en Chile era la paciencia de los chilenos".

"Una frase de Adolfo Pérez Esquivel me quedó grabada, ´Cuando los pobres no duermen porque tienen hambre, y los ricos no duermen porque tienen miedo a los pobres´, nosotros tenemos que lograr que todos duerman", cerró el tema Fernández, que asume el 10 de diciembre.