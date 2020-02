Papelón en vivo: Nicolás Del Caño dejó en offside a Jonatan Viale por la banca de Daniel Scioli

El periodista opositor Jonatan Viale aprovechó el debate en torno al proyecto de ley que busca modificar las jubilaciones de privilegio para intentar chicanear a Nicolás del Caño. Pero el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores tomó el guante y lo dejó en ridículo al aire.

Es que, siguiendo el discurso de Juntos por el Cambio, el comunicador aseguró que la presencia de Daniel Scioli en el recinto este jueves era cuestionable, pese a que se trata de una práctica legal, dado que al funcionario aún no le aceptaron la renuncia a su cargo de diputado.

"¿Lo de Scioli a vos te produjo algo? ¿Que venga como embajador en Brasil y de repente se ponga la camiseta de diputado y vote? ¿O te da lo mismo?", preguntó Viale.

A lo que Del Caño respondió: "Mirá, en términos formales sigue siendo diputado hasta tanto no se le acepte la renuncia por parte del cuerpo". En medio de la frase, en el piso el periodista comenzó a poner caras a la vez que se escucharon las risas del actor Luis Brandoni que también estaba presente.

"Ahora, obviamente que este tipo de cosas las hemos visto con este gobierno y con el gobierno anterior, que ahora son oposición", continuó el legislador del FIT. Y Viale insistió: "Pero, ¿está bien o está mal?" y Brandoni agregó: "Eso no lo dice".

Pero entonces Del Caño los dejó en offside: "Obviamente que para mí es un bochorno lo que hace el oficialismo, como también es un bochorno lo que hace la oposición de retirarse para no discutir esto, defendiendo los privilegios, que además significa sólo un rasguño a los privilegios que significaba este proyecto".

"Noto que te cuesta pegarle un poquito a Scioli con esto, capaz me equivoco", chicaneó Viale. "No, para nada. Si vos lo ves formalmente, desde ese punto de vista hasta que no se vote la renuncia sigue siendo diputado", apuntó el legislador y el periodista asintió con la cabeza como queriéndolo sacar del aire.

Aunque siguió hablando, en el piso lo ignoraron con risas irónicas a cámara y frases como "sí, sí, está muy bien".