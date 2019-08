Paola Barrientos confesó que abandonó la publicidad del banco Galicia "por los créditos UVA"

La actriz Paola Barrientos, que protagonizó la famosa pareja de publicidad de un Banco privado, contó por qué decidió abandonar ese personaje y separar su imagen de la de la entidad financiera: "Me fui, concretamente, por los créditos UVA". En este sentido, aseguró que no lo pudo hacer y que vio venir que estos préstamos iban a ser impagables.

“Me fui de la publicidad, concretamente, por los créditos UVA”, dijo en una entrevista con la AM 530. La actriz agregó: “Tiene que ver con la sensación que tenía, de que no podía hacerlo. No llegué al punto del guion, primero hablé con la gente porque fueron muchos años, había como una amistad con las chicas del Banco, hemos viajado juntas a Punta del Este, y entonces hubo un momento en el que sentí que eso no lo podía hacer más”.

LEA MÁS La lucha de los deudores UVA tras las promesas incumplidas del Gobierno

En este sentido, confesó que le sucedió "como algo más físico" y que incluso pensó: "Me puedo enfermar si hago esto" por tener "una certeza tan grande de lo que es". Sobre ésto, agregó: "Siento lo que estoy viendo, no lo puedo hacer”. Con la propagación de este tipo de créditos, la actriz analizó: “Me sorprende que tanta gente con historia en el país y preparada lo haya sacado. Era algo que para mí estaba tan a la vista”.

Barrientos sostuvo que "la mayoría de la gente que accede a esto tiene el anhelo de la casa propia”, lo que hoy es cada vez más difícil con el aumento de la inflación y la feroz devaluación. Sobre su partida de la publicidad, aclaró: “En el momento en el que me fui y empezó todo la cosa de decir que me habían echado por kirchnerista, yo dije que no, cero de eso”.