Panelista de Animales Sueltos agravia a periodista de C5N y tiene que retractarse

El panelista de Animales Sueltos Pablo Rossi atacó al conductor de C5N Gustavo Gato Sylvestre a quien acusó de hacer una operación política por informar en la red social Twitter que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió adelantar elecciones.

"Yo leí a un colega de C5N en un tuit decir lo siguiente: ´El Fondo percibe vacío de poder en la Argentina. Sugiere que hay que adelantar las elecciones. Te lo cuento a las 21´. Gustavo Sylvestre, hay una operación política", agravió Rossi.

Tras 15 minutos, Rossi -periodista también de Radio Mitre- debió desdecirse al aire. "Me esta llegando más información y no es de un tuit cualquiera.Es de colegas de un diario importante. Esto es ¿sabes para qué? para salvar al colega Sylvestre con quien no tengo ningún problema".

LEA MÁS El FMI le planteó dos veces a Alberto Fernández que había “vacío de poder” en la Argentina de Macri

"Un editor de un diario importante: ´Vimos el tuit de Sylvestre. Llamamos para chequear a dos fuentes del Frente de Todos y nos confirmaron que el FMI habia dicho eso en la reunión´", afirmó Rossi.