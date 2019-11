Pamela David rompió el silencio y confirmó que no seguirá con su programa en América

América TV atraviesa un período de transición y ya se prepara para un 2020 lleno de cambios en su grilla. En esa discusión, Pamela David fue la protagonista de uno de los mayores rumores que aseguraban que no continuaría con su clásico programa de la tarde y la propia conductora fue quien salió a confirmar la versión.

"No voy a seguir con el programa, eso es seguro. Ya se lo comuniqué a mis compañeros y al canal", expresó la conductora macrista de Pamela a la Tarde en diálogo con el sitio Exitoína.

"Me da taquicardia de solo pensar en un año sabático. No sé que voy a hacer el año que viene. Estoy pensando pero no tengo nada definido. No tengo apuro", dijo la ex modelo.

Hace unos meses David lanzó un proyecto de entrevista por fuera de la pantalla de América: PamLive, un ciclo desde Instagram con la producción de Jotax.

"Se me ocurrió hacer este formato porque me di cuenta que en Pamela a la tarde no nos queda tiempo para profundizar temas que son de mucho interés para la gente y que tenía ganas de tratarlos con dedicación, como terapias alternativas, esoterismo o psicología, entre otros", explicó en el momento del lanzamiento.