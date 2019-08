Pamela David encara un nuevo programa por Instagram

Pamela David es una de las principales conductoras de América, con su programa "Pamela a la Tarde", pero hace tiempo experimenta con nuevos formatos en las redes sociales. De esta manera, la periodista impulsa un nuevo proyecto de entrevistas y no por televisión.

"PamLive" es el nuevo ciclo que encarará la modelo, pero no será en la pantalla del canal que pertenece a Daniel Vila, su marido, sino que lo hará desde Instagram y que tendrá la producción de Jotax.

La novedad será que el ciclo tendrá una fuerte participación del público, ya que los mismos podrán participar de la transmisión, hacer preguntas a los entrevistados y opinar de lo que se esté hablando.

"Se me ocurrió hacer este formato porque me di cuenta que en Pamela a la tarde no nos queda tiempo para profundizar temas que son de mucho interés para la gente y que tenía ganas de tratarlos con dedicación, como terapias alternativas, esoterismo o psicología, entre otros", explicó Pamela.