Pallarols reveló que sufrió una pancreatitis por el desplante de Macri con el bastón presidencial

Juan Carlos Pallarols reveló las consecuencias que sufrió en su estado de salud tras el rechazo del bastón presidencial por parte de Mauricio Macri y contó detalles de las sospechas que motivaron al gobierno a realizarle semejante el planteo de una supuesta macumba de Cristina Kirchner.

"El enojo, la bronca y la tristeza me hizo caer en una pancreatitis, estuve en coma varios días y perdí la vesícula. Yo no me tomo estas cosas a chiste", aseguró Pallarols, entrevistado por Viviana Canosa.

Ya en otra ocasión había asegurado que la razón por la que Mauricio Macri no usó el bastón que creó para él: “Pensaron que tenía una macumba”.

En una entrevista a La Nación +, el orfebre contó: “Un día me llama una persona que decía ser del Gobierno entrante y me consulta si le había prestado el bastón a la Presidente Kirchner para hacer una macumba. Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tiene que saber".

"Yo había dado la orden a mi secretaria que, si no se hacía la ceremonia, que no se le entregara el bastón a nadie. Porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Pero lo vinieron a buscar, medio de prepo, la amenazaron y ella con mucha garra empezó a gritar y se armó un lío", agregó.