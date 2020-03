Pablo Micheli sobre los sojeros M: "Los que paran son pijoteros"

El Secretario General de la CTA Autónoma Pablo Micheli salió a cruzar el paro del campo al señalar que "los terratenientes son parasitarios para el país porque no aportan nada". En la misma línea destacó que "los productores agropecuarios que paran son unos pijoteros. No puede ser que todos hagamos un esfuerzo y ellos no".

En diálogo con El Destape Radio, el gremialista insistió en que “es un momento crítico de la economía. El paro no es del campo. Es un lockout patronal de los que se llenan los bolsillos” y puntualizó que “acá no se trata de ejercer derecho a huelga. Son los patrones”.

Micheli destacó que los dirigentes de la Mesa de Enlace “están alentados por la oposición neoliberal. La medida es desproporcionada. Hubo mejoras para los pequeños productores y hacen esto por un 3% de retenciones en la soja”.

Por otro lado, el dirigente se refirió a la situación económica y advirtió que “los trabajadores perdieron muchísimo en los últimos cuatro años” y, en el marco de las discusiones paritarias afirmó: “Entendemos que hay que poner el hombro. Momentáneamente. No se puede discutir dos años por sumas fijas y paritarias cortas”.