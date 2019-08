Osvaldo Bazán encabezó una campaña macrista en las redes sociales

Osvaldo Bazán, periodista del Grupo Clarín, sincero su voto a Mauricio Macri en las redes sociales y se mostró esperanzado de cara a las elecciones de octubre a que Mauricio Macri pueda dar vuelta el resultado.

"Nadie sabe qué motivaciones tiene cada votante. Es difícil dar vuelta el resultado. No es imposible. Vos podés hacerlo. Podés fiscalizar o podés hablar con tus conocidos, indiferentes o no, y ver qué hacemos de ahora en más. Encerrarte enojado no sirve. Estás a tiempo. Dale", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Dale! — OB (@osvaldobazan) August 17, 2019

También compartió una campaña para que los usuarios escriban "¿Qué te hizo el kirchnerismo?" y sostuvo: "Este hilo para charlar en casa, con amigos, parientes y conocidos. Sin enojo. Pensando qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir".