Oscar Córdoba contó un papelón de Mauricio Macri cuando firmó contrato con Boca

El ex arquero de Boca Oscar Córdoba recordó el bochornoso cruce que tuvo con Mauricio Macri cuando firmó su primer contrato con la institución.

El guardameta colombiano se convirtió en todo un ídolo de Boca al formar parte del histórico Boca de Bianchi y ganar dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Sin embargo, antes de todo eso debió sufrir el destrato de Macri en su primer día en el club.

En una entrevista con El Show de Boca, que se emite por Radio Rivadavia, Córdoba aseguró que le da "alegría" al ver como son recibidos hoy los jugadores colombianos en el 'Xeneize' y reveló que él entró "por la puerta de atrás".

El sorpresivo comentario se explica en una particular anécdota con el ex presidente, que por entonces era el mandamás del club: "Mientras estaba firmando mi contrato, entró Macri a la oficina y le dijo a otro dirigente: '¿Ya firmó el colombiano o traemos a Chilavert?’. Y le respondí que se iba a acordar de mí cuando me fuera del club".

Finalmente, Córdoba tuvo una extensa carrera en Boca, con 162 partidos jugados entre 1997 y 2001. Allí obtuvo tres torneos locales, las dos Libertadores y la Intercontinental frente al Real Madrid.