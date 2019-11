Ofelia Fernández defendió a Cristina Kirchner en la cara de Novaresio: "Es un salto en la historia"

La electa legisladora porteña Ofelia Fernández contó cómo fue su primer encuentro con la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, defendió el rol de la ex presidenta como "mito" para millones de personas y narró una charla sobre feminismo que tuvieron.

"Soy de izquierda, pero Cristinista soy", sostuvo la legisladora, quien definió a la ex presidenta como mito: "Yo puedo analizarla como conductora, como líder, como presidenta y encontrar matices, pero está el mito de Cristina. Esa sensación, no creo que las compartas, cuando ella va a un lugar y la gente se moviliza masivamente y la gente se emociona y llora. A mí también me aparecen esas emociones".

Ofelia contó el encuentro que tuvo Cristina Kirchner con una docente, quien le contó que antes de ser presidenta, las niñas querían ser princesas y tras su mandato ahora quieren ser presidentas. "Es un salto en la aparición de su figura para la Historia que a mí me llegó y me interpeló".

La electa legisladora, que tenía las uñas pitadas con imágenes de Cristina y la boleta del Frente de Todos, recordó que en un encuentro con Cristina Kirchner, la senadora le pidió que le hable del feminismo.