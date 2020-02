Luego de ser noticia por una supuesta desaparición denunciada por su familia, el delantero Brian Fernández denunció que fue víctima de un robo a mano armada por parte de ladrones que vestían la camiseta de Unión. Esto le impidió asistir a la práctica de Colón de Santa Fe, su equipo y rival directo del 'Tatengue'.

"Fue en el barrio El Potro, fui a buscar una chica y cuando me quise ir me agarraron unos chicos. Me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj, me subí a la camioneta y cuando me quise ir me tiraron un ladrillo, pero no me pasó nada", explicó Fernández, en declaraciones a TyC Sports.

Fernández manifestó que no realizó ninguna denuncia ante la Justicia y que este suceso ocurrió en las primeras horas del día martes: "Se están diciendo muchas cosas de por qué no me presenté al entrenamiento, pero eso es lo que pasó". De este modo, Brian justificó su nueva ausencia en la práctica matutina del plantel dirigido por Diego Osella.

"Se me está haciendo muy difícil el día a día, andar por la calle, ir a un lado y encontrarme con hinchas de Unión que me dicen cosas para que yo reaccione y lo suban a redes sociales", se quejó quien debutó el domingo al jugar unos minutos en la derrota ante Banfield.