La conductora Susana Giménez adoptó un cachorro durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus, pero menos de dos semanas después decidió devolverlo porque la mascota "la mordía mucho". Nicole Neumann, quien es una férrea defensora de los animales, salió al cruce y cuestionó la actitud de la diva.

“Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal", arrancó. "Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo”, sostuvo la modelo.

Y amplió: “No digo que sea el caso de Susana, pero a mucha gente le pasa que considera que un cachorro es como un juguete. Después, cuando llega a tu casa y quiere jugar, muerde porque le están creciendo los dientitos o hace pis y caca en cualquier lado, uno tiene que enseñarle. Al principio es como un bebito que usa pañales. Tenés que tener la paciencia para acompañar ese crecimiento. Sino tenés que tener una planta que no hace nada, solo hay que ponerle agüita una vez al día”.

“Es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece”, expuso Neumann. Y cerró: “He adoptado perros con un montón de enfermedades y malos comportamientos. Adoptar un animal es un compromiso para toda la vida”.