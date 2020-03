Nancy Pazos defendió a Florencia Kirchner y criticó a los periodistas anti K que la persiguen

Nancy Pazos defendió a Florencia Kirchner después de que operadores mediáticos como el periodista macrista Jorge Lanata acusaran a la hija de la expresidenta de no estar enferma, la conductora de Ruleta Rusa salió al cruce.

"Se la ve bien a Florencia. ¿Eso significa que va a a venir?", preguntó Lanata al aire de Radio Mitre y destacó: "Capaz puede venir y presentarse ante la Justicia".

Ante eso, Pazos se puso en sintonía y contó cómo abordará el tema. "Hoy hice un pacto con mis oyentes", escribió

"Me niego a opinar sobre Florencia Kirchner", aclaró. Y profundizó: "Los hijos de...(desde Menem Jr, pasando por los de De la Rúa, Carrió, Macri y hasta acá ) me despiertan una dosis inmanejable de piedad".

