Nahitan Nández podría volver a Boca en 2020

Nahitan Nández se marchó de Boca Juniors a mediados de 2019, tomando la decisión de emigrar hacia Europa para ponerse la camiseta del Cagliari italiano. Sin embargo, la situación del uruguayo en la Serie A no es la ideal y podría forzar su salida para quedar en libertad de acción a partir de enero próximo. ¿Qué fue lo que pasó?

Por un conflicto con su club (incumplimiento de contrato e irregularidades varias), Nández estaría dispuesto a pedir su ficha y tomaría la decisión de volver al fútbol argentino. Sí, 'Baby Rooney' (así lo apodaron sus compañeros cuando fue futbolista del equipo argentino) se pondría nuevamente la camiseta del elenco azul y oro y sería en un lapso mucho más corto del que imaginó para su regreso.

"Me cuesta irme porque he pasado muy lindos momentos acá. Creo que es 'hasta pronto' y si Dios quiere por qué no volver en algún momento", manifestó el futbolista charrúa el 31 de julio pasado, día en que se despidió de los hinchas de Boca. Ese momento, para el campeón de la Superliga 2017/18 y de la Supercopa Argentina 2019 con la camiseta del 'Xeneize', parece haber llegado. Mucho más pronto de lo pensado, claro.