Mirtha Legrand habló desde la cuarentena en su casa y se refirió a su regreso a la televisión

Ante la decisión de la animadora macrista Mirtha Legrand de no conducir sus programas como medida de prevención ante el coronavirus, su nieta Juana Viale toma provisoriamente las riendas de las emisiones como lo hizo cuando la mujer de 93 años tuvo que ausentarse por un problema de salud durante 2019.

Por eso, en medio de la cuarentena que afronta la conductora, se animó a salir al aire por teléfono durante su programa de domingo, contó cómo se encuentra y habló de su futuro televisivo.

"Te felicito, estás haciendo espléndidamente bien el programa, estoy orgullosa de vos. Estás muy suelta, muy encantadora, salís divina, mostrás la ropa que es una maravilla. Estás con una figura espléndida, todo favorable", le dijo a su nieta.

En ese sentido, aclaró que "extraña horrores" no ir al canal los fines de semana. "Pero hay que respetar el aislamiento, hay que quedarse en la casa. Esto va a pasar", expresó Legrand.

"No salgo ni al balcón, estoy encerrada. Camino en casa, leo, veo un poco de televisión, descanso, pienso y sueño", reveló y continuó: "Me alegra haber hablado con vos". Luego de llenar de elogios a Viale, le mandó saludos a la producción. "Los extraño: espero volver a verlos algún día, no sé cuándo".

Además, mandó un mensaje a los televidentes y les pidió que no salgan de sus casas, tal como lo decretó el presidente Alberto Fernández. "Eso hay que respetarlo a rajatabla. Sé que gran parte de la gente, y yo me incluyo por momentos… Quiero salir y digo ‘no, no, hay que quedarse en la casa y no salir’. Esto va a pasar y vamos a volver a ser todos felices. Para todos los argentinos, todo mi amor", finalizó.