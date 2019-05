Mirta Tundis: “Massa no se va a bajar, es Presidente o no es nada”

La diputada del Frente Renovador Mirta Tundis descartó que Sergio Massa vaya a bajarse de la candidatura a la Presidencia: “Conociéndolo a Massa, no se va a bajar. Él es presidente o no es nada. Yo lo sigo hasta el final. No creo que se baje a gobernador u otra cosa”.

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” de El Destape Radio, la legisladora no descarta que el Frente Renovador pueda competir en el espacio que impulsa la candidatura de Alberto Fernández: “Todo puede pasar”.

Asimismo, Tundis relató que el Congreso del Frente Renovador de este jueves “es para que todos puedan plantear lo que piensan”.

El Frente Renovador reunirá este jueves a su Congreso en Parque Norte para elaborar un documento de políticas públicas y definir la estrategia electoral de cara a los próximos comicios nacionales.

El encuentro comenzará a las 15:00 en Parque Norte, de Avenida Cantilo y Güiraldes, en el barrio porteño de Belgrano, y tendrá al líder del espacio, Sergio Massa, como principal orador.

El encuentro partidario llega luego de que el Partido Justicialista definiera que la fórmula presidencial sea Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y tras la foto que difundieron los intendentes en la que ambos se mostraron junto a al binomio Axel Kicillof-Verónica Magario.