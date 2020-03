Miguel Ángel Solá cruzó a Anibal Pachano por sus declaraciones sobre la cuarentena por el coronavirus

Anibal Pachano volvió a ser foco de todas las cámaras tras sus desafortunadas declaraciones sobre la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus. El repudio a los dichos del coreógrafo fue unánime y el prestigioso actor Miguel Ángel Solá optó por dedicarle una carta abierta en su cuenta personal de Facebook: "Carta abierta a un desubicado más", la tituló. Al momento, el posteo ya lleva 632 veces compartido.

"No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente de la Nación. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente del riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio... No me voy a aislar de la vida”, sentenció el jurado de Showmatch, ahora radicado en Chile para la versión trasandina de Bailando por un Sueño, en Hay que ver, magazine conducido por Denise Dumas y José María Listorti. Luego de los polémicos dichos, en redes sociales le saltaron a la yugular al hombre de las galeras.

Uno de los que salió a cruzar a Aníbal Pachano fue el reconocido actor Miguel Ángel Solá, actualmente radicado en Madrid, quien desde su Facebook publicó un duro descargo bajo el nombre "Carta abierta a un desubicado más". “Acabo de leer que en un espacio de comidas de tv, -que por seguridad la anfitriona no toca-, un valioso artista de varieté, dijo: 'Yo no me pienso esconder porque se le ocurra al presidente'. Puede llegar a comprenderse dado que ese espacio vuelve tonto al capaz. Pero no puede justificarse semejante inconsciencia, indiferencia hacia el otro, o pura ignorancia”, arrancó Solá, ubicando al artista desubicado.

“Este virus no discrimina entre afectos y no; entre peronistas y macristas. Ni entre chorros o no chorros... Sé que está acostumbrado a luchar contra las adversidades, lo sé valiente, y lo admiro. No empañe su calidad humana con este tipo de cosas. Si usted quiere no creer, sepa: ayer hubo -sólo en España- 150 muertos, y cientos de nuevos contagios, muchos de ellos por haber quebrantado los protocolos decretados por la Sanidad Social”, siguió el actor, aumentando el nivel de crítica a su colega artista.

En otro tramo de la carta, Miguel Ángel Solá continuó retando los dichos de Pachano, profundizando con ejemplos que ilustran la crisis que se vive en las calles de Argentina: “Debería ponerlo un ratito a usted en un rincón, para que tenga tiempo de meditar sobre la barbaridad inoportuna que ha cometido. Usted ha atentado contra la vida de todos; tal como lo pretendió un imbécil que reventó a trompadas a un guardia de seguridad por exigirle cumplir el protocolo. Usted ha incurrido en un delito de lesa imbecilidad que hace perder a Argentina horas discutiendo si su irracional actitud de nene bien rebeldísimo (a su edad) es compatible con esos derechos y obligaciones”.

Para cerrar, el actor no se guardó nada y ubicó a Pachano con firmeza, pero sin recurrir a bajezas. “Actitudes como la suya -como bien ha escrito María Elena-, hacen que la humanidad retroceda en cuatro patas. No peque de ignorante si no lo es. Y no vuelva a ese ciclo: contagia a los buenos de hábitos malos y a los malos de peores. ¡Un bromatólogo a mi derecha, por favor!”, finalizó.

La carta completa: