Miguel Ángel Pichetto cruzó a José Luis Espert: "Hay que tener un partido político"

Miguel Ángel Pichetto, que será precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio junto Mauricio Macri, selló a última hora una alianza con el diputado del Parlasur Alberto Asseff, motivo por el cual fue acusado de buscar prescribir al economista José Luis Espert.

Sucede que el partido de Asseff, UNIR, era el sustento legal con el que inscribió su candidatura presidencial Espert dentro del Frente Despertar.

Por esa jugada, el economista aseguró días atrás en C5N que se trataba de una maniobra para que bajara su candidatura porque especularon que les quitará votos, sobre todo de los jóvenes.

Consultado por esto, el senador salió a responder y aseguró que "de ninguna manera" quieren "sacar a Espert de la cancha".

Sin embargo, cruzó al liberal y le pidió que se armara un partido. "En el sistema político argentino hay que tener un partido, no me hago cargo de las falencias de algún candidato que no tiene partido", ironizó.

Consultado por Eduardo Feinmann por si el oficialismo necesita esos puntos para ganar las elecciones, respondió "no nos carguen la mala praxis a nosotros"

"No se puede construir una ONG de buenas voluntades, hay que tener un partido político para participar en el debate político", concluyó.