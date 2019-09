Máximo Kirchner en el primer programa de El Destape Radio

“La división de la oposición fortalece al Gobierno por lo que hay que tener la inteligencia suficiente sin dinamitar la posibilidad de gobernar después”, afirmaba Máximo Kirchner el 17 de septiembre de 2018, durante la primera transmisión de Navarro 2019. El líder de La Cámpora y diputado de Unidad Ciudadana defendía así, hace exactamente un año, la necesidad de unir al peronismo, como terminó ocurriendo meses después, para derrotar a Cambiemos.

Respecto de la gestión de Mauricio Macri, Máximo fue lapidario: "Lo que sucedió desde el 9 de diciembre de 2015 hasta el día de la fecha es el empeoramiento progresivo de la calidad de vida de la gente, no sólo en términos económicos sino de sus libertades, de sus deseos, de tener anhelos",

Cuando la mayoría de la dirigencia política pensaba que la candidatura presidencial de Cristiana Kirchner era prácticamente un hecho, el dirigente e hijo de la ex mandataria planteaba un escenario mucho más prudente y acorde a lo que terminó sucediendo:"No podemos ver nosotros la política en función de la candidatura o no de Cristina. Yo creo que lo importante es poder llegar a acuerdos, después veremos cuáles son los nombres. Aparte se utilizan hoy los nombres para dividir y lo ideal es definir qué país queremos", respondió ante la pregunta por la postulación de CFK.

En este contexto dejó en claro que la unidad no sería un objetivo suficiente. “No se puede construir un frente que después se desintegre por los antagonismos existentes por las políticas del gobierno. Sería un gran error porque sería frustrar a la sociedad y no se puede someter a la sociedad a otra frustración consecutiva después de la que está viviendo en estos tres años. Entonces tenemos que ser muy responsables y todos tenemos que saber ceder”, sentenció.

Pese a que luego se producirían movimientos sorpresivos como el salto de Miguel Pichetto a Cambiemos como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, en aquel momento la expectativa estaba puesta en lograr la unidad, incluso con dirigentes que en aquella instancia parecían bastante distanciados como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. “Las tres personas compartieron mucho tiempo el mismo espacio político. Por ejemplo, Urtubey que parece el más alejado de todos, yo lo escuché en 2015 cuando era reelecto gobernador de Salta hablar y elogiar a Cristina en público como yo no la elogió ni siquiera en privado”, aclaró el legislador nacional en comunicación con el programa “Navarro 2019”.

Eso sí, con la candidatura de Alberto Fernández, acompañado en la fórmula por CFK, el pronóstico sobre una primaria no llegó a cumplirse. “Yo creo que es deseable la competencia. Pero creo que tiene que haber un mínimo común denominador de lo que se quiere. Tiene que ser unas PASO lógica y no unas primarias antagónicas adentro”. La conformación del Frente de Todos, con Sergio Massa y la enorme mayoría gobernadores peronistas jugando adentro de ese esquema hizo que no hiciera falta dirimir la candidatura presidencial en las PASO.