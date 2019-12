Mauro Viale le dio la espalda a su hijo Jonatan por el editorial contra Alberto Fernández: "La gente me putea"

El conductor de televisión Mauro Viale afirmó que no coincide con las opiniones de su hijo Jonatan Viale, quien hizo un duro editorial contra el presidente Alberto Fernández por las primeras medidas de su gobierno y apoyó al saliente presidente Mauricio Macri.

“Yo discuto con él, no estoy a favor. ¿Qué quiere decir a favor?”, explicó Mauro Viale cuando le preguntaron si “estaba a favor” de la opinión que generó repercusión. Y agregó: “Yo lo amo, los amo a mis hijos, pero no pienso lo mismo. La gente se confunde, me putea en arameo todo el día… ¿Y a él? Hemos soportado agresiones tremendas. Yo no comparto la ideología de mi hijo, la ideología política“, argumentó.

El periodista macrista Viale había publicado un durísimo editorial en el que critica severamente las recientes medidas del presidente Alberto Fernández. Para proteger a Mauricio Macri, con quien hablaba vía WhatsApp, el periodista afirmó que Fernández lleva adelante "el ajuste más severo en democracia en tiempo récord" y dice que engañó a los argentinos.

"Hola, chicos, soy Alberto. Les quería decir que no soy el monstruo populista que ustedes imaginaban. Miren cómo les meto las manos en el bolsillo a los argentinos en nombre de terminar con el hambre", afirma en un párrafo vergonzoso.