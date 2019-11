Mauricio Macri no se va del país, dijo que seguirá en política y aseguró que "hay gato para rato"

En el marco de la reunión de gabinete ampliado en Casa Rosada, el presidente saliente, Mauricio Macri, adelantó que seguirá adelante con su carrera política. Además, resaltó su balance de gestión si dar datos concretos sobre los supuestos logros de Cambiemos.

"Hay gato para rato", concluyó Macri su discurso frente a la dirigencia de la alianza de Cambiemos. En ese sentido, el mandatario sostuvo: "Desde el lugar que me toque, seguiré trabajando con ustedes para trabajar por un país distinto. Estoy acá y no me voy a ningún lugar".

Respecto a la derrota sufrida a manos del Frente de Todos, Macri reflexionó: "Sin el resultado esperado, hemos hecho un aporte al futuro. Con aciertos y desaciertos, hemos logrado transformaciones trascendentes". Para el expresidente de Boca Juniors, su logro más relevante fue "haber despertado a millones de argentinos, quienes evalúan antes de ir a votar" y cerró: "Nos vamos con la conciencia tranquila y las manos limpias".

"Dejamos atrás años de abandono y hemos logrado algo sólido. Cambió la cultura del poder, esto vino para quedarse y los argentinos no se resignan más. Algunos estaremos más involucrados que otros. Nuestro objetivo debe ser una oposición constructiva", afirmó Macri.