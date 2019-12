Mascherano explicó por qué no volvió a River y cuál fue la razón por la que aceptó sumarse a Estudiantes de La Plata

Javier Mascherano regresó al fútbol argentino. Luego de marcharse allá por el año 2005, el 'Jefecito' pegó la vuelta pero no para volver a vestir la camiseta de River. Es que el santafesino jugará en Estudiantes de La Plata y, en diálogo con Infobae, explicó los motivos por los cuales decidió cerrarle las puertas al 'Millonario' en forma definitiva.

"Mi afecto por River siempre va a estar porque es la institución que me formó como jugador. Eso no implica nada. Simplemente que el momento que yo decido volver, las condiciones están dadas para hacerlo a Estudiantes. Que es el club que me dio la posibilidad. Que me habló desde hace mucho tiempo. Y listo. No hay que hacer ninguna historia rara. En definitiva, somos profesionales y nos vamos adaptando a diferentes circunstancias. Que pase así es lo más sano", explicó el volante central, proveniente del Hebei Fortune de China.

Por otro lado, 'Masche' argumentó las razones que lo llevaron a inclinarse por el 'León' a sus 36 años y con la carrera en el punto cúlmine del camino: "En el momento que me decidí a volver a la Argentina preferí Estudiantes, aunque había otras opciones del fútbol argentino que no voy a decir porque no tiene sentido. Me pareció que por el tiempo que llevaba hablando con Estudiantes, porque ya había una conexión diferente, y porque es un club que me genera mucha inquietud por muchas cosas que me representan, debía elegirlo. Estudiantes es el equipo que reunía todas las condiciones con las que yo pienso que me voy a sentir bien".