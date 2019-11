Martín Liberman contra Lionel Scaloni: "Es un terrible sin códigos"

El programa matutino de Fox Sports, "Agenda", transcurría de manera normal cuando de pronto Martín Liberman explotó contra Lionel Scaloni. Su análisis fue sorpresivo, ya que se estaba debatiendo sobre la actualidad de la Selección Argentina. "Es un terrible sin códigos", lanzó el conductor. Pero, ¿qué fue lo que provocó la ira del periodista?

"SCALONI.. UN TERRIBLE SIN CÓDIGOS"#AgendaFOX | La crítica de @libermanmartin al entrenador de la Selección Argentina por lo sucedido en Rusia y su continuidad; aunque valoró: "Me gusta el equipo de Scaloni, como juega". pic.twitter.com/qOoL1Q3GDD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 31, 2019

Según explicó después, cuestionó el accionar de Scaloni luego de haberse quedado para reemplazar a Sampaoli. Es que el anterior DT lo había llevado a AFA dentro de su cuerpo técnico. Dentro del mundo del fútbol, algunas personas observan como una traición el no haberse marchado en el mismo momento que su antiguo jefe.

"Scaloni estaba ahí, vio todo. Estaba de este lado, un terrible sin códigos. Porque lo llevó él (Sampaoli). Me gusta como está el equipo de Scaloni, como juega, la dinámica. Ahora, no puedo olvidarme que Scaloni fue elegido por Sampaoli para integrar ese cuerpo técnico, y sabe lo que esta camada le hizo a su líder, a su jefe, al que lo llevó. Y no solo se queda, sino que dice 'ay los chicos, los chicos'", manifestó Liberman. ¿Estás de acuerdo con Martín?