Martín Arévalo explotó al aire de Radio La Red porque Juan Román Riquelme no le filtra información sobre Boca

Desde que el macrismo se fue de Boca, tanto Daniel Angelici como su círculo ya no pertenecen a la vida cotidiana del 'Xeneize'. Es por eso que periodistas (ex)oficialistas como Martín Arévalo ya no consiguen la información que antes lograban alcanzar con tan sólo enviar un mensaje o levantar el tubo del teléfono.

De hecho, en el mediodía de este viernes y al aire de Radio La Red, el periodista explotó en vivo porque no logra alcanzar novedades del día a día de la institución que ahora es presidida por Jorge Amor Ameal y comandada futbolísticamente por Juan Román Riquelme: "En el Twitter oficial, hace dos días que el club no comunicaba absolutamente nada".

"Es raro. Cuanto menos es raro. Después de las elecciones, Riquelme no habló nunca más. Aquí nos vamos guiando por las acciones de las personas, hay dirigentes que no saben lo que está haciendo Riquelme. Al aire te lo pueden negar", comenzó diciendo Arévalo, quien luego se molestó con el conductor Hugo Balassone, quien lo cruzó al aire argumentando que a los hinchas esto no les molesta.

"No me parece ni bien ni mal, me parece distinto. Es un nuevo modo, para mi laburo es mejor que comuniquen. Ya sabemos que el técnico es Russo, ¿qué te cambia que lo anuncien hoy o mañana? Yo le estoy contando un montón de información a la gente: el técnico va a ser Russo", explicó Balassone, quien obtuvo una rápida y acalorada respuesta por parte de Arévalo.

"Tiene que ver con los procedimientos. A mí me sorprende que desde que Riquelme ganó las elecciones no habló oficialmente absolutamente de nada", contestó Martín, a lo que Balassone remató: "Habría que preguntarle a la gente de Boca si le molesta el nuevo modo de comunicar".