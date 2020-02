Marisa Graham: "No podemos pensar en garantizar derechos si no trabajamos el hambre en la niñez"

Después de 15 años de la sanción de la ley Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la recientemente designada defensora del Niño, la Niña y los Adolescentes, Marisa Graham, calificó el hecho como "histórico" y aseguró que es necesario terminar con el hambre para garantizar los derechos de los menores.

En diálogo con El Destape Radio, Graham remarcó que su objetivo será "que la Defensoría sea un espacio de referencia para chicos y chicas" pero advirtió que "no se puede pensar en garantizar derechos" si no se trabaja "en el hambre en la niñez". Según el último informe publicado por la UCA, casi el 60% de los menores de 17 años no llega a cubrir la canasta básica total, el 15% no tiene necesidades alimentarias satisfechas y, en comparación con 2015, la indigencia trepó un 90%.

En ese complejo contexto, Graham destacó el avance por la designación tras 15 años de la sanción de la ley y aseguró que se trató de "un momento histórico" dado que la creación de "un organismo de derechos humanos es un capital ciudadano y nacional" muy importante.

Sin embargo, reconoció que la Argentina tiene muchas "idas y vueltas" con los niños, ya que hay momentos en los que se logra que su problemática esté en la agenda pública y otros en los que desaparece del mapa. Frente a ello, afirmó que lo único que puede "tener en agenda como Defensora es que se cumpla la ley vigente".

Entre octubre de 2017 y abril de 2019, la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizó un concurso de oposición y antecedentes que contó con el asesoramiento técnico de organismos especializados como la Coneau y el Instituto Interamericano del Niño (OEA), además de las y los defensores provinciales de niñas, niños y adolescentes.

Allí fueron nominados Marisa Graham, como Defensora, y Facundo Hernández y Fabián Repetto, como Adjuntos. Si bien la Cámara de Diputados aprobó esas designaciones el 26 de junio de 2019, estaba pendiente su tratamiento en el Senado hasta hoy, cuando se saldó una vacante presente desde 2005.