Mario Pergolini cruzó a Diego Maradona y reavivó la polémica por el homenaje en Boca

El vicepresidente de Boca Mario Pergolini aseguró que Diego Maradona "se portó mal" con la actual dirigencia del club y reveló qué hará el club con el homenaje.

El 'Lobo' de Diego tiene que visitar al 'Xeneize' en la última fecha de la Superliga, pero aunque todavía restan dos partidos antes la discusión sobre el recibimiento al Diez no deja de ser un tema de discusión en Boca. Luego de las declaraciones del presidente, Jorge Amor Ameal, que dieron a entender que no habría homenaje, Pergolini retomó el tema y apuntó contra el DT.

"Sería hasta injusto ir a abrazarlo con (Jorge Amor) Ameal y Román (Riquelme) y decir 'la pelota no se mancha' y todo eso. Dijo barbaridades en contra nuestra durante las elecciones, nos levantaba el dedito, pero lo vamos a recibir bien porque a los ídolos hay que respetarlos", criticó en declaraciones a A24.

El ex CQC dejó en claro que pese a todo habrá un homenaje, aunque también deslizó que sólo se realiza por respeto a los hinchas. "Va a venir y le va a querer ganar a Boca. Habló mucho en contra nuestra, pero vamos a respetar a nuestros ídolos y Diego está en nuestras banderas. Los hinchas nos piden al menos una plaqueta y así va a ser porque es ídolo del club", resaltó.

Durante la previa de la elecciones en Boca, Maradona sorprendió al brindarle su apoyo Christian Gribaudo, el candidato del oficialismo macrista, y disparó contra Riquelme, Pergolini y Ameal. En un posteo en Instagram, el actual entrenador de Gimnasia atacó: “Yo le digo al hincha de Boca, que ese locutor y ese ídolo futbolístico, no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima, apoyan al peor presidente de la historia del club. Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres. No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír... Uno, que se cree que por ir todos los Domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca, no puede manejarse como un vestuario”.