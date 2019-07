Mariano Iúdica le pidió disculpas a Rial por una nota que le hizo a Morena

El conductor de Involucrados le pidió disculpas a Jorge Rial después de que el periodista se enojara fuertemente por una nota que Mariano Iúdica le hizo a su hija Morena. En un móvil, el programa que se emite por América, entrevistó a la hija del líder de Intrusos sobre la denuncia por violencia de género que hizo la joven contra su ex pareja, Facundo Ambrosini.

En declaraciones a revista Pronto, Iúdica le pidió disculpas al periodista: “Yo me hubiese enojado igual que él porque también soy papá. A Jorge lo conozco desde hace años y los quiero mucho tanto a él como a Morena y a Romina (Pereiro), su mujer”.

“Una sola cosa quiero decir: acabo de ver a mi hija acá en el programa de Mariano Iúdica. No la está pasando bien, yo trato de no hablar de esos temas, por respeto a mi hija y mi nieto, y también por la miles y miles de mujeres que están pasan por esa situación, intento que se tome con la mayor seriedad posible todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia de género”, dijo Rial en su descargo este miércoles.

Al respecto, también habló la gerenta de América, Liliana Parodi. Según publicó Mitre, dijo: "La gente de Involucrados se vio sorprendida porque ellos fueron porque tienen una relación con Morena, que les escribe para avisarles. Lo hacen inocentemente, pero no preguntan la verdad… Ni ellos sabían que Morena estaba tan mal, se vieron superados por la situación y por el vivo”.

Parodi agregó que “no estaba previsto ni en la rutina, pero recibieron esa información, surgió y fueron. No pensaron que iba a ser así, que Morena iba a estar en esa situación, tan conmocionada. No lo imaginaron nunca, obviamente no van a hacer una cosa así“.